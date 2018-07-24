Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Crystal Palace takımının Polonyalı oyuncusu Jaroslaw Jach ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibi transferi yazılı açıklama ile duyurdu. Geçtiğimiz sezon Polanya 1. Lig ekiplerinden Zaglebie Lubin’den ara transfer döneminde İngiltere Premier League, takımlarından Crystal Palace’e transfer olan, 24 yaşındaki Polonyalı stoper Jaroslaw Jach, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Mete'nin, İstanbul'da bulunan ofisinde imzaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ