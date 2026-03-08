Jayden Oosterwolde: 10 yıl geçmiş gibi hissediyorum!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin stoperi Jayden Oosterwolde, galibiyeti değerlendirdi.

"3 YIL OLDU AMA 10 YIL GEÇMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Hollandalı savunma oyuncusu, "100 maç oynadım Fenerbahçe ile, çok mutluyum. 3 yıl oldu ama 10 yıl geçmiş gibi hissediyorum. Maça iyi başlayamadık, hocamızın istediklerini yapamadık. Kendimiz zorlaştırdık işimizi ama kazandık." dedi.

Oosterwolde, "Bizler şampiyon olmak istiyoruz. Her sezon bizim için ateşli geçiyor. Bu nedenle 3 yılı 10 yıl gibi hissediyorum. Hala namağlubuz. Şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.