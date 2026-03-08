Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jayden Oosterwolde: 10 yıl geçmiş gibi hissediyorum! - Fenerbahçe Haberleri

        Jayden Oosterwolde: 10 yıl geçmiş gibi hissediyorum!

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, Süper Lig'in 25. haftasındaki Samsunspor maçıyla birlikte Sarı Lacivertliler'deki 100. maçına çıktı. Hollandalı oyuncu, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile 100. maçıma çıktım, çok mutluyum. Buraya geleli üç sene oldu ama 10 yıl geçmiş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 08.03.2026 - 22:59
        "10 yıl geçmiş gibi hissediyorum!"

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin stoperi Jayden Oosterwolde, galibiyeti değerlendirdi.

        "3 YIL OLDU AMA 10 YIL GEÇMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

        Hollandalı savunma oyuncusu, "100 maç oynadım Fenerbahçe ile, çok mutluyum. 3 yıl oldu ama 10 yıl geçmiş gibi hissediyorum. Maça iyi başlayamadık, hocamızın istediklerini yapamadık. Kendimiz zorlaştırdık işimizi ama kazandık." dedi.

        Oosterwolde, "Bizler şampiyon olmak istiyoruz. Her sezon bizim için ateşli geçiyor. Bu nedenle 3 yılı 10 yıl gibi hissediyorum. Hala namağlubuz. Şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

        İçişleri Bakanlığından Kadınlar Günü paylaşımı

        İçişleri Bakanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yapılan paylaşımda, "Azimleri, emekleri ve kararlılıklarıyla ülkemizin yarınlarını şekillendiren kadınlarımız güçlü Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en kıymetli teminatıdır" ifadeleri kullanıldı  

