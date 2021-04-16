Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. İkili, arkadaş kalmanın kendileri için daha iyi olduğunu ifade etmişti.

"BİRBİRİMİZE DESTEK OLACAĞIZ"

Çift, "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimize ve çocuklarımıza en iyisini diliyoruz" demişti.