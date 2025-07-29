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        Haberler Spor Futbol Joao Felix resmen Al-Nassr'da! - Futbol Haberleri

        Joao Felix resmen Al-Nassr'da!

        Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr, Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:29
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        Joao Felix transferi duyuruldu!
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        Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi Al-Nassr, Joao Felix transferinde mutlu sona ulaştı.

        Teknik direktörlük görevine Portekizli Jorge Jesus'u getiren Arabistan ekibi, 25 yaşındaki Joao Felix'i de kadrosuna kattı.

        Al-Nassr'ın bu transfer için Chelsea'ye 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

        Al-Nassr, Portekizli oyuncular Cristiano Ronaldo ve Otavio'yu da kadrosunda bulunduruyor.

        Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Chelsea'de, ikinci yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren yıldız isim; bu süreçte çıktığı 41 maçta 10 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

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