Jose Mourinho: Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz

Portekiz Premier Ligi'nde şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho için Real Madrid iddiası ortaya atıldı.

"REAL MADRİD'LE HİÇBİR TEMASIM OLMADI"

Deneyimli teknik adam, "Sürekli Real Madrid hakkında konuşuyorsunuz, ben ise tüm dürüstlüğümle bu konudan kaçmaya devam ediyorum. Florentino Perez ya da kulübün başka bir yöneticisiyle hiçbir temasım olmadı. Sezonun son virajında kimseyle görüşmem." ifadelerini kullandı.

"SEZON SONUNDA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden Mourinho, sezon bittikten sonra geleceğiyle ilgili karar vereceğini belirtti.

Portekizli çalıştırıcı, "Sezon bittikten sonra istediğim herkesle görüşmemi sağlayacak bir haftalık bir boşluğum var. O zaman ne olacağını göreceğiz" dedi.