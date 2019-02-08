Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan ve yaklaşık iki aydır sahalardan uzak kalan Jose Sosa, hafta sonu Galatasaray ile oynanacak karşılaşma ile sahalara dönmeye hazırlanıyor. Türkiye'de Beşiktaş ile Trabzonspor formasını giyinen, bugüne kadar Süper Lig'de ise 99 maça çıkan Arjantinli futbolcu, Galatasaray karşılaşmasında görev alması durumunda Süper Lig'de 'dalya' diyecek.

BU SEZON 6 GOLE KATKI SAĞLADI

2014-15 sezonunda Süper Lig'de Beşiktaş forması ile 5 gol, 8 asist, 2015-16 sezonunda Süper Lig'de yine Beşiktaş forması ile 31 maçta 7 gol, 12 asistlik performans sergileyen Sosa, 2016-17 sezonunda ise İtalya Serie A'da Milan ile 18 maça çıktı ve 3 asistlik performans ortaya koydu. 2017-18 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Arjantinli futbolcu, 25 lig maçında 2 asist yaparken, takım kaptanlığına ulaştığı bu sezon ise 16 maçta görev aldı ve 2 gol atıp 4 de gol pası verdi.