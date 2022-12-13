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Josef de Souza'dan flaş açıklamalar!

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Josef, sakatlığı, Valerien Ismael dönemi, sözleşmesi ve Fenerbahçe dönemi gibi birçok önemli konuya değindi. İşte Josef de Souza'nın açıklamaları...

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  • Josef de Souza'dan flaş açıklamalar!

    Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Josef şampiyonluktan, sakatlığına, sözleşme konusudan, Valerien Ismael dönemine kadar birçok konuda önemli konuda konuştu. 
  • Josef de Souza'dan flaş açıklamalar!

    Josef de Souza, Beşiktaş'a kalıp kalmayacağını da açıkladı. İşte Josef'in açıklamaları...
  • Josef de Souza'dan flaş açıklamalar!

    Beşiktaş'a geliş sürecini anlatan Josef, "O süreçte İstanbul'daki her takımdan ilgi vardı. Fakat bu ilgilerin resmiyete dönmesini Beşiktaş yaptı. Ciddi ve önemli projeleri olduklarını gösterdiler. Kararsızlık yaşamadım. Resmi teklifle beraber buraya imza attım. Hayatımda aldığım belki de en iyi karardı." dedi.
  • Josef de Souza'dan flaş açıklamalar!

    ''BAŞAKŞEHİR MAÇI DÖNÜM NOKTASIYDI''

    Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğu da anlatan tecrübeli oyuncu, "Çok kritik ve dönüm noktası olarak söyleyebileceğim bir maç var. İçerideki Başakşehir maçı. Ardından da biz deplasmanda Fenerbahçe'yi yendik. 10 hafta boyunca çok iyi işler yaptık. O maçın verdiği öz güven, Beşiktaş'ın o durumu hepimize sirayet etti. Hepimiz kenetlendik. O maçtan sonra şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüdük." ifadelerini kullandı. 
  • Josef de Souza'dan flaş açıklamalar!

    SAKATLIĞI HAKKINDA

    Sakatlığı hakkında da konuşan Josef, "Bugün aslında kısmi olarak antrenmana çıktım. Fiziksel olarak güçlenmem gerekiyor. Bu süreçte fiziksel kayıplar yaşıyorsunuz. Yakın zamanda yüzde yüz hazır olacağıma inanıyorum. Çok iyi çalışıyorum, çok fazla idman yapıyorum. Şu an iyi durumdayım. En yakın zamanda döneceğim." dedi.
  • Josef de Souza'dan flaş açıklamalar!

    GÖZTEPE-ALTAY MAÇINDA YAŞANANLAR

    "Çok üzgünüm. Bir taraftar orada yaralandı. Başka bir taraftar sahada bir oyuncunun canına kas etti. Cezaların daha ağır olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Çok güzel bir ülke. Brezilya'da çok üzücü durumlar yaşanıyor. Oyuncuların o anlamda genel olarak sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Türkiye'nin Brezilya olmasını istemiyorum, ki değil. Bu yaşanan olaylara verilen cezaların ağır olması gerekiyor. Umarım bunlar yaşanmaz. Türkiye bu tarz durumları hak etmeyen bir ülke."
  • Josef de Souza'dan flaş açıklamalar!

    AYRILIK AÇIKLAMASI

    "Daha önce söylemiştim o günkü söylediklerim yoğun duygular içerisinde yaptığım açıklamalardı. Ceza alma durumu beni gerçekten üzmüştü. Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası evim gibi. Türkiye neredeyse benim evim. Ailem çok mutlu. Yakın zamanda çocuğum doğacak. Türkiye evim gibi. Burada kalmak istiyorum. Beşiktaş'a bana verdiklerinden dolayı müteşekkirim. Dileğim, isteğim Türkiye'de Beşiktaş'la bu hikayeye devam etmek."
  • Josef de Souza'dan flaş açıklamalar!

    SÖZLEŞME KONUSU

    "Karşılıklı bir güven ilişkisi var. Kulüp ve ben birbirimize karşı çok iyiyiz. Sözleşmeyi konuşmanın şimdi zamanı değil. Ben hazır olup sevdiğim camiaya yardımcı olmak istiyorum. Karşılıklı güvenimiz, imzadan veya kağıttan daha fazla... Bunları düşünmüyoruz, bu durumu konuşmuyoruz özel olarak."
  • Josef de Souza'dan flaş açıklamalar!

    VALERIEN ISMAEL DÖNEMİ

    "Giden hocaların ardından konuşmak benim tarzım değil. Sezonun başında iyiydik. Belki tam olarak hazır olmayan takımlara karşı oynadık ve kazandık. Daha zorlu takımlar geldikçe onlara direnemedik, istediğimizi yapamadık. Valerien Ismael'in bir sorunu yoktu, başarılı olamadı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Beşiktaş'ta oynayan herkes kendine bakmalı. Başarısızlığın tek nedeni hoca değil. Valerien Ismael ile ilgili bir şey diyemem, grup olarak alınan sonuçlardı."
  • Josef de Souza'dan flaş açıklamalar!

    FENERBAHÇE MAÇINDAKİ GOLU VE SEVİNCİ

    "Ben orta saha oyuncusuyum, benim gol atmam her zaman olan bir şey değil. Bu sevinci doyasıya yaşamak istiyorum. Derbi olması ve gol atmam benim için büyük sevinçti. Orada kimseye saygısızlık yapmadan fazla sevindim. Benim sorumluluğum Beşiktaş taraftarına karşı. Golden sonra Fenerbahçe taraftarları biraz sinirlendi. Ama ben onlara saygı duyuyorum. Saygısızlık yapmadım. Fazla sevindim ama bunu hak ettiğimi düşünüyorum."

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