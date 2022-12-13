GÖZTEPE-ALTAY MAÇINDA YAŞANANLAR

"Çok üzgünüm. Bir taraftar orada yaralandı. Başka bir taraftar sahada bir oyuncunun canına kas etti. Cezaların daha ağır olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Çok güzel bir ülke. Brezilya'da çok üzücü durumlar yaşanıyor. Oyuncuların o anlamda genel olarak sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Türkiye'nin Brezilya olmasını istemiyorum, ki değil. Bu yaşanan olaylara verilen cezaların ağır olması gerekiyor. Umarım bunlar yaşanmaz. Türkiye bu tarz durumları hak etmeyen bir ülke."