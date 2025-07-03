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        Haberler Spor Futbol İngiltere Jota'nın forma numarası emekliye ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Jota'nın forma numarası emekliye ayrıldı!

        Liverpool, trafik kazasında hayatını kaybeden Jota'nın 20 numaralı formasını emekliye ayırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:56 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:56
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        Jota'nın forma numarası emekliye ayrıldı!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın 20 numaralı formasını emekliye ayırdığını duyurdu.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Jota'nın kulübe kattıklarına vurgu yapılarak, "20 numaralı oyuncu, Liverpool'un 2024-25 sezonunda kazandığı şampiyonlukta (kulübün 20. şampiyonluğu) yaptığı katkılarla haklı olarak unutulmaz bir yer edinecek. Nisan ayında oynanan Merseyside derbisinde Kop tribünü önünde yaptığı karakteristik şut ve golle galibiyeti garantileyen oyuncu, hayatının son golünü attı." denildi.

        Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.

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