Judoda Hifumi Abe, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 66 kiloda Japon sporcu Hifumi Abe, altın madalya kazandı
Giriş: 28.07.2024 - 21:54 Güncelleme: 28.07.2024 - 21:54
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve milli sporcu Muhammed Demirel'in ilk turda elendiği müsabakaların finalinde Brezilyalı William Lima'yı yenen Hifumi Abe altın madalyayı ülkesine götürdü.
William Lima'nın gümüş madalyada kaldığı bu kategoride bronz madalyayı, Kazakistanlı Gusman Kyrgyzbayev ile Moldovalı Denis Vieru paylaştı.
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