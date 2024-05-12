Jurassic Park gerçek mi oluyor: Evrim dinozorları geri getirebilir mi?
1993 yapımı gişe rekorları kıran "Jurassic Park" filmini izleyip "Bu gerçekten olabilir mi? Dinozorlar bir gün geri gelebilir mi?" diye merak ettiniz mi? Bilim insanları tam bu konuda çeşitli açıklamalarda bulundu! İşte, bilim dünyasından dinozorlara dair son gelişmeler...
Dinozorların yeniden aramıza dönmesi fikri kimi için çok büyüleyiciyken kimileri için de oldukça korkunç gözükebilir. Bilim insanları dinozorları geri döndürmenin olası ihtimalleri hakkında araştırmalara her sene hız kesmeden devam ediyor. İşte, detaylar...
LONDRA DOĞA TARİHİ MÜZESİ'NDEN AÇIKLAMA
Gerçek hayattaki bilim insanları bile evrimsel sürecin bizi Tyrannosaur'ların zamanına geri götürüp getiremeyeceği konusunda büyük merak içinde. Ancak Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde omurgalı paleontoloğu olan Susie Maidment, Jurassic Park'taki gibi amber içinde milyonlarca yıl saklanan DNA dolu sivrisineğin soyu tükenmiş bir dinozorun yeniden oluşmasına yardımcı olabileceği fikrini reddetti.
DİNOZOR ZAMANINDAN KALMA SİNEKLERİMİZ VAR
Maidment yaptığı açıklamada, "Dinozorların zamanından kalma sivrisineklerimiz ve ısıran sineklerimiz var ve bunlar amber içinde saklanıyor" dedi. "Fakat kehribar bir şeyleri koruduğunda, yumuşak dokuları değil kabuğu koruma eğilimindedir. Yani kehribarda sivrisineklerin içindeki kanın korunmasını sağlayamazsınız."
DİNOZOR FOSİLLERİNDE KAN DAMARLARI BULUNDU
Araştırmacılar dinozor fosillerinde kan damarları ve kolajen buldular, ancak bu bileşenlerin içinde gerçek dinozor DNA'sı bulunmuyor. Kolajen veya diğer sağlam proteinlerin aksine DNA çok kırılgandır ve güneş ışığının ve suyun etkilerine karşı hassastır. Fosil kayıtlarındaki en eski DNA yaklaşık 1 milyon yaşındadır ve dinozorların nesli yaklaşık 66 milyon yıl önce tükenmiştir.
"ÖLÜMDEN EVRİMLEŞTİKLERİ FİKRİNİ GÖZ ARDI ETMEYECEĞİZ"
Birleşik Krallık'taki Northampton Üniversitesi'nden genetikçi Jamal Nasir, dinozorların ölümden evrimleştiği fikrini göz ardı etmeyeceğini söyledi. Ona göre evrim sabit veya planlı değildir. Başka bir deyişle her şey olabilir.
"Evrim büyük ölçüde stokastiktir (rastgele belirlenir) ve evrimin mutlaka ileri yönde gitmesi gerekmez; birden fazla yöne sahip olabilir. Dinozorlara geri dönmenin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum, çünkü dinozorların yapı taşları zaten oradalar."
Nasir, elbette dinozorların yeniden ortaya çıkması için doğru koşulların mevcut olması gerektiğine dikkat çekti. "Açıkçası, genomlarımızı, fizyolojimizi ve kontrolümüz dışındaki davranışlarımızı bozabilecek viral salgınlar hayal edilebilir" dedi. Bu da evrimin antik sürüngenleri yeniden icat etme yolunda ilerlemesi için doğru koşulları yaratabilir.
"DİNOZORLAR ASLA TAM ANLAMIYLA YOK OLMADI"
Maidment, ayrıca dinozorların hiçbir zaman tümüyle yok olmadığını söyledi. Kuşların et yiyen dinozorlardan evrimleştiğini, dolayısıyla kesin biyolojik tanımla bu ortak atadan evrimleşen her şeyin, aynı anatomik özellikleri paylaşan bir dinozor olduğunu söyledi.
Maidment, "Dinozorlar hala bizimle" dedi. "Dinozorların neslinin tükendiğini söylüyorlar ama yalnızca kuş olmayan dinozorların nesli tükendi. Kuşlar dinozordur ve kuşlar hâlâ evrimleşiyor, dolayısıyla yeni kuş türlerinin evrimleştiğini kesinlikle göreceğiz ve bunlar da yeni dinozor türleri olacak."
TAVUĞU DİNOZORA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR
Hatta bazı bilim insanları, bir tavuğu "tavuk dinozoru" olarak adlandırılan bir dinozora dönüştürmeye çalışarak evrim süreciyle bile uğraşıyorlar. Ancak Washington Üniversitesi Burke Müzesi'nde araştırma görevlisi olan Jack Horner, daha önce verdiği demeçte, bu canavarın, eğer meyve verirse, bir dinozorun kopyası değil, değiştirilmiş bir tavuk olacağını söyledi.
Kaynak: Live Science