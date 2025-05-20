Jürgen Klopp cephesinden Roma iddialarına yanıt geldi!

Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık bir yıldır kendisine gelen teknik direktörlük tekliflerini reddeden Jürgen Klopp'un İtalya'nın Roma takımıyla anlaştığı ileri sürüldü.

La Stampa'nın haberine göre; Klopp, sezon sonunda Claudio Ranieri ile yollarını ayıracak olan Roma'nın teknik direktörlük koltuğuna oturacak.