Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Klopp, "Çok hayal kurmam. En büyük hayalim 96-97 yaşına kadar sağlıklı yaşamak ve her şeyi hatırlamak. Eşim ve torunlarımla beraber olmak..." dedi. Premier League'deki şampiyonluk yarışı hakkında bir hayalinin olmadığını söyleyen Alman teknik adam, "Çalışırken hayal kurmam. Dürüst olmaya çalışırım. Bizim görevimiz başkalarının hayllerini gerçekleştirmek. Kendimizinkini değil". şeklinde konuştu.

Liverpool, 25. haftanın kapanış maçında bugün West Ham United'a konuk olacak.