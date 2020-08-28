Klopp, düzenlediği basın toplantısında, Arjantinli yıldız futbolcunun Manchester City'ye olası transferi hakkında, "Bu, onları yenmeyi daha da zorlaştırır ama Premier Lig için harika olur. Onu burada görmek isterim ancak bunun olup olmayacağından emin değilim." yorumunu yaptı.

53 yaşındaki Alman teknik adam, Messi ile ilgilenip ilgilenmedikleri yönündeki soruya ise, "İlgilenmek mi? Messi'yi kim takımında istemez? Ancak şansımız yok, bahsedilen rakamlar kesinlikle bize göre değil." yanıtını verdi.

İspanyol basını, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde Manchester City'ye gitme olasılığının ilk sırada olduğunu yazmıştı.