Juventus: 0 - Fiorentina: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Juventus sahasında Fiorentina'yı ağırladı. Mücadeleyi Mor Menekşeler 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Mor Menekşeler'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Cher Ndour ve 83. dakikada Rolando Mandragora kaydetti.
Ev sahibi ekibin 70. dakikada Dusan Vlahovic ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Konuk takımın yedek kulübesinde Luca Ranieri, 72. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90. dakikada yerini Fabio Miretti'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Juventus 10 maç sonra kaybetti ve 68 puanda kalarak Devler Ligi umudunu son haftaya bıraktı. 4 maç sonra kazanan Fiorentina ise 41 puana yükseldi.
Ligin 38. ve son haftasında Juventus deplasmanda Torino'ya konuk olacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.