Konutta hazirana değil, yarım milyon satışa bak

Futbol oyun serileri PES ve FIFA’nın geliştiricileri Konami ile Electronic Arts (EA) Sports arasındaki İtalyan futbol kulübü Juventus ve dolayısıyla Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’yu kapma savaşında kazanan Konami oldu.

Konami, PES 2020 için Juventus’un tüm haklarını aldı. Taraflar arasındaki resmi açıklamanın yapılmasıyla birlikte EA Sports da FIFA 20’de Juventus’un yer almayacağını duyurdu.

FIFA 20’de Juventus’un Piemonte Calcio adlı bir takım yer alacak. Juventus oyuncuları Piemonte Calcio kadrosunda tam kadro olarak yer alacak.

27 Eylül 2019 tarihinde piyasaya sürülecek olan FIFA 20’de Juventus’un yıldızı Ronaldo da Piemonte Calcio oyuncusu olarak bulunacak.

PES 2020’yi 10 Eylül 2019’da çıkaracak olan Konami, ezeli rakibi EA Sports’a geçen yıl da kritik bir çalım atarak Şampiyonlar Ligi lisans haklarını almıştı.

EA BORSADA DA ERİDİ

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Juventus’u rakibine kaptırması sadece FIFA oyunu tutkunlarını değil, EA Sports’un yatırımcılarını da üzdü.

Konami ile Juventus’un 3 yıllık lisans anlaşması yaptıklarını duyurmasının hemen ardından Electronic Arts’ın ABD New York Borsası’ndaki Nasdaq Endeksi’nde işlem gören hisseleri 92.2 dolardan, 89.5 dolara geriledi.

Electronic Arts hisselerinin 5 günlük seyri

Yüzde 3'lük bu düşüşle EA’nın piyasa değeri de 27 milyar 330 milyon dolardan 26 milyar 540 milyon dolara dolara indi. Yaşanan son gelişmelerin etkisiyle EA’nın değeri bir günde 790 milyon dolar birden erimiş oldu.