UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında İtalya futbolunun en başarılı kulüplerinden biri olan Juventus, İspanya’nın köklü kulüplerinden biri olan Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Devler liginde grup aşamasında elenen Juventus, Allianz Arena’da oynanacak maçta avantajı kapmak istiyor. Kritik karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. İşte, Juventus-Sevilla maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin ayrıntılar…