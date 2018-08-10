Juventus ikinci bombayı patlatıyor!

Ronaldo'yu kadrosuna katıp yılın transfer bombasını patlatan Juventus için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Real Madrid'in bir diğer yıldızı Marcelona'nun Juventus'un transfer listesinde olduğu bildirildi. Detaylar haberimizde