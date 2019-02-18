Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, siyah-beyazlı ekiple adı anılan futbolcularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Rai Radio1'e açıklamalarda bulunan Paratici, Inter'den ayrılacağı gündemde olan Mauro Icardi'yle ilgili olarak, ''Icardi'nin Juventus'ta oynamakla ilgili düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. Fakat şu an herhangi bir görüşme söz konusu değil. Mauro, Inter'in futbolcusu ve biz bu sezona odaklanmış durumdayız'' dedi.

Zaman zaman adı transfer dedikodularına karışan Paulo Dybala'yı da değerlendiren Paratici, ''Bu sezon çok iyi maçlar çıkardı. Bizim için çok önemli bir futbolcu. Kendini daha çok kanıtlayıp kulüp tarihine adını yazdırmalı'' dedi.

Paratici, takımdan ayrılacağı konuşulan Douglas Costa'yla ilgili ise ''Transferini konuşmak için henüz çok erken.'' dedi.