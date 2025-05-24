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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kaan Ayhan: Böylesi gol daha etkileyici oldu! - Galatasaray Haberleri

        Kaan Ayhan: Böylesi gol daha etkileyici oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğu garantileyen Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda frikik golü kaydeden Kaan Ayhan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 21:22 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:22
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        "Böylesi gol daha etkileyici oldu!"
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Kaan Ayhan, galibiyetin ardından konuştu.

        "BU SEZON GOLÜM YOKTU, BÖYLESİ DAHA GÜZEL OLDU"

        Öncelikle tabii ki bugün takımın performansını unutmamak lazım. Bazı oyuncularımız aylardır 90 dakika oynamadı belki, bazı eksiklerimiz olmasına rağmen kazanıp devam ettik. O yüzden çok mutluyuz. Bu sezon golüm yoktu, belki de böyle olması daha güzel oldu, daha etkileyici oldu belki. Golden önemlisi takım arkadaşlarımla sevinmekti, onların da sevgisini görmüş oldum. Hepimiz mutluyuz, ben de o kadar mutluyum.

        "DRIES BU İŞLERİN USTASI"

        Dries gibi oyuncumuz kadroda olduğu sürece frikiklerin başına geçmek zor oluyor, o da bu işlerin ustası. Dries, çok önemli oyuncumuz. Ondan önemlisi çok büyük karakter. Hepimiz üzgünüz. Bu takıma katkısı unutulmayacak. Kaptanlık bandını ona seve seve teslim ettim, inşallah o da bugünü unutmaz.

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