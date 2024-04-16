Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları: 16 Nisan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
Yerel seçimler sonrası Kabine Toplantısı bugün ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları kamuoyuna duyuruluyor. Toplantının ana gündem maddesini İran ile İsrail arasında yaşanan gerginlik ve enflasyon oluşturması bekleniyor. Peki 16 Nisan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu, Kabine kararları ve sonuçları açıklandı mı?
16 Nisan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gün içinde açıklanacak. Kabine bugün Beştepe'de toplandı. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, masaya yatırılan başlıklar da merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de bir araya geldi. Kabine toplantısı saat 15.35 sularında başladı.
Kabine toplantısı kararlarının, akşam 19.00- 20.00 saatleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı öngörülüyor.
GÜNDEMDE SICAK KONULAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı. Toplantının ana gündem maddesini İran ile İsrail arasında yaşanan gerginlik ve enflasyon oluşturacak.
Saat 15.35'te başlayan toplantıda, İran- İsrail gerilimi, terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor. Toplantının ana gündem maddesini İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim oluşturacak. Toplantıda Ortadoğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.
ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a yapacağı 12 yıl sonraki ilk resmi ziyaret de masada olacak. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları toplantıda konuşulacak.
Diğer yandan, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları da görüşülecek. Yaz döneminde genişletilmesi planlanan Irak'ın kuzeyindeki operasyonların da masaya yatırılması bekleniyor.
ENFLASYONLA MÜCADELE
Ekonomi programındaki son durum toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.