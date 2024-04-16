Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları: 16 Nisan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

        Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları: 16 Nisan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

        Yerel seçimler sonrası Kabine Toplantısı bugün ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları kamuoyuna duyuruluyor. Toplantının ana gündem maddesini İran ile İsrail arasında yaşanan gerginlik ve enflasyon oluşturması bekleniyor. Peki 16 Nisan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu, Kabine kararları ve sonuçları açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 16:28 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        16 Nisan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gün içinde açıklanacak. Kabine bugün Beştepe'de toplandı. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, masaya yatırılan başlıklar da merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

        2

        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de bir araya geldi. Kabine toplantısı saat 15.35 sularında başladı.

        Kabine toplantısı kararlarının, akşam 19.00- 20.00 saatleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı öngörülüyor.

        3

        GÜNDEMDE SICAK KONULAR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı. Toplantının ana gündem maddesini İran ile İsrail arasında yaşanan gerginlik ve enflasyon oluşturacak.

        Saat 15.35'te başlayan toplantıda, İran- İsrail gerilimi, terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor. Toplantının ana gündem maddesini İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim oluşturacak. Toplantıda Ortadoğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

        4

        ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a yapacağı 12 yıl sonraki ilk resmi ziyaret de masada olacak. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları toplantıda konuşulacak.

        Diğer yandan, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları da görüşülecek. Yaz döneminde genişletilmesi planlanan Irak'ın kuzeyindeki operasyonların da masaya yatırılması bekleniyor.

        ENFLASYONLA MÜCADELE

        Ekonomi programındaki son durum toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        İşte elektrikli metrobüs
        İşte elektrikli metrobüs
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması