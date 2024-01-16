Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.044,02 %0,72
        DOLAR 30,0732 %-0,03
        EURO 32,9863 %0,03
        ALTIN 1.987,45 %-0,02
        FAİZ 41,18 %0,59
        GÜMÜŞ GRAM 22,48 %0,07
        BITCOIN 42.608,00 %-0,19
        GBP/TRY 38,3037 %-0,06
        EUR/USD 1,0950 %-0,02
        BRENT 78,83 %0,69
        ÇEYREK ALTIN 3.249,48 %-0,02
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kademeli emeklilik 2024: Kademeli emeklilik nedir, çıkar mı, ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik yasası başvuru şartları ile kademeli emeklilik tablosu 2024 - Merak Edilenler Haberleri

        Kademeli emeklilikte son durum nedir? Kademeli emeklilik çıkacak mı?

        Kademeli emeklilikte son durum araştırılıyor. Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik 1999-2008 yılları arasında çalışanları kapsayacak. Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde en erken olmak üzere; kadınlar 43, erkekler ise 45 yaşında emekli olabilecek. Peki, kademeli emeklilikte son durum nedir, yasa çıkacak mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 00:39 Güncelleme: 16.01.2024 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kademeli emeklilik son zamanlarda gündemin ana konusu haline geldi. EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların erkenden emekli olabilmesini öngören kademeli emeklilikte 1999-2008 yılları arasında çalışanlar; prim günü ve yaş şartını karşıladığında kısmi yani kademeli emekli olabiliyor. Peki, kademeli emeklilik çıkar mı, ne zaman çıkar? Kademeli emeklilik başvuru şartları nelerdir? İşte, detaylar...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK NE DEMEK?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

        3

        KİMLER KADEMELİ EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLİR?

        Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

        4

        KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI

        Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;

        9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        5

        2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.

        2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.

        6

        2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.

        2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.

        2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.

        2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.

        7

        KADEMELİ EMEKLİLİK YASASI ÇIKAR MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Kademeli emeklilik hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak konu hakkında herhangi bir gelişme yok. Resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        8

        KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        Irak ve Suriye'ye hava harekatı
        Irak ve Suriye'ye hava harekatı
        "Genç Mertens"
        "Genç Mertens"
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Cimbom son nefeste!
        Cimbom son nefeste!
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Galatasaray'dan dev seri!
        Galatasaray'dan dev seri!
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        İsmail Kartal tarihe geçti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"