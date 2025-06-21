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        Haberler Spor Tenis Diğer Kadın Tenis Milli Takımı'nın Billie Jean King Kupası'nda play-off rakipleri belli oldu - Tenis Haberleri

        Kadın Tenis Milli Takımı'nın Billie Jean King Kupası'nda play-off rakipleri belli oldu

        A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Billie Jean King Kupası Dünya Grubu play-off'larında Almanya ve Belçika ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:30
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        Billie Jean King'de play-off rakipleri belli oldu
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        Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun dünya grubu play-off'ları kura çekimi, Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) İngiltere'nin başkenti Londra'daki genel merkezinde yapıldı.

        Ay-yıldızlılar, çekiliş sonucu Almanya ve Belçika'nın bulunduğu F Grubu'nda yer aldı.

        Takımların 3'erli 7 gruba dağıtıldığı play-off turu, 14-16 Kasım tarihlerinde Almanya'da oynanacak.

        Sert korttaki maçlar sonunda grubunu lider bitiren 7 takım, 2026 Billie Jean King Kupası Dünya Grubu Elemeleri'ne yükselecek. Kalan 14 takım ise 2026'da bölgesel grup 1 seviyesindeki mücadelesine devam edecek.

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