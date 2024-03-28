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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi! - Basketbol Haberleri

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi!

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final eşleşmelerinde yarın 2 müsabaka oynanacak. Son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding, serinin ilk maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:15
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        Kadınlarda derbi zamanı!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı yaşanıyor.

        ÇBK Mersin, yarı final ikinci maçında Beşiktaş BOA'yı ağırlayacak. Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak. İlk maçı 77-67 kazanan Mersin temsilcisi, karşılaşmada galip gelmesi durumunda seriyi 2-0'a getirerek finale yükselen taraf olacak. Beşiktaş BOA'nın kazanması halinde ise seri üçüncü maça uzayacak.

        F.BAHÇE'NİN KONUĞU G.SARAY!

        Diğer eşleşmede ise Fenerbahçe Alagöz Holding yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Takımlar arasındaki ikinci müsabaka ise 2 Nisan Salı günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

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