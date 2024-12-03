Kadınlar basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 Aralık Çarşamba günü (yarın) sahibini bulacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

Son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Opet ile iki organizasyonun da ikincisi ÇBK Mersin'in karşılaşacağı maçta hakemler Ali Serkan Emlek, Yücel Çilingir ve Orkun Yurttaş görev alacak.