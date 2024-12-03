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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor - Basketbol Haberleri

        Kadınlar basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

        Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 Aralık Çarşamba günü (yarın) Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanacak karşılaşmayla sahibini bulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:11
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        Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
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        Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 Aralık Çarşamba günü (yarın) sahibini bulacak.

        Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

        Son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Opet ile iki organizasyonun da ikincisi ÇBK Mersin'in karşılaşacağı maçta hakemler Ali Serkan Emlek, Yücel Çilingir ve Orkun Yurttaş görev alacak.

        ANKARA'DA 20. FİNAL

        29. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, başkent Ankara'da 20. defa oynanacak.

        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016 ve 2022'den sonra 2024 yılında da Ankara'da sahibini bulacak.

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