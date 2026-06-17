Kadınlar enerji, savunma ve otomotiv sektörlerinde de aktif roller üstleniyor

Kadınlar kariyer kalıplarını kırıyor. Erkek çalışanlarla özdeşleşen enerji, otomotiv ve savunma sanayii gibi sektörler, genç kadınların kariyer planlarında giderek daha fazla yer buluyor. Uzun yıllardır istihdamda erkek egemen yapısıyla öne çıkan enerji sektöründe, kadınlara yönelik algılar değişiyor. Kadınlar artık yalnızca hizmet, kozmetik, sağlık ve eğitim gibi geleneksel alanlarda değil enerji, savunma ve otomotiv gibi erkek egemen sektörlerde de aktif roller üstleniyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri enerji sektöründe yaşanıyor.

Akkök Holding dönüşümün dinamiklerini ve kadınların kariyer yolunda karşılaştığı algısal bariyerleri daha iyi anlamak amacıyla FutureBright araştırma şirketiyle iş birliği yaptı. Holdingin, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve sektördeki fırsat eşitliğini desteklemek vizyonuyla gerçekleştirdiği ‘Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı Araştırması’ sonuçlarına göre, kadın istihdamı halen kozmetik, sağlık, eğitim gibi sektörlerde yoğun olsa da enerji, gelecek vadeden sektörlerin başında geliyor, kadınların sektördeki görünürlüğü artıyor. Enerjiyi yalnızca bir iş kolu değil, prestijli, gelecek vadeden ve küresel fırsatlar sunan bir alan olarak tanımlayan kadınlar, sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı, insanlığın geleceği için çalışmayı ve maddi imkanların iyi olmasını en önemli motivasyon kaynakları olarak görüyor.

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GENÇ KADINLARIN KARİYER HEDEFİNDE İLK 3’E GİRDİ

Araştırma, enerji sektörünün genç kadınların kariyer planlarında giderek daha fazla öncelikli bir alan haline geldiğini ortaya koydu. Sonuçlara göre, otomotiv yüzde 38 ile ilk sırada yer alırken, enerji yüzde 36 ile ikinci sırayı, savunma ise yüzde 33 ile üçüncü sırayı aldı. Kadınların enerji sektörünü kariyer planlarında üst sıralara taşıması, sektördeki dönüşümün önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Akkök Holding CEO'su Gökşin Durusoy, araştırmanın çıkış noktasına ilişkin olarak “Araştırmayı yaparken temel motivasyonumuz kadınların karar alma mekanizmalarında, saha operasyonlarında ve inovasyon süreçlerinde neden hâlâ istisna olarak kaldığını anlamak ve bu potansiyeli nasıl norm haline getirebileceğimizi ortaya koymaktı. Sonuçlar, kadınların başta enerji olmak üzere otomotiv ve savunma sanayii gibi geleneksel olarak erkek egemen kabul edilen sektörlere ilgisinin giderek arttığını gösteriyor. Bu tablo, yalnızca kariyer tercihlerindeki bir değişimi değil iş dünyasında uzun yıllardır varlığını sürdüren mesleki kalıpların kırılmaya başladığını da ortaya koyuyor. Kadınların bu alanlarda daha görünür ve daha etkili roller üstlenmesi artık bir çeşitlilik hedefinden öte rekabet gücü, inovasyon kapasitesi ve sürdürülebilir büyüme açısından stratejik bir gereklilik haline gelmiş durumda” dedi.

Kadınların enerji sektörüne yöneliminden duydukları memnuniyeti dile getiren Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Akenerji Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ataünal, araştırmanın, kadınların enerji sektörünü prestijli ve küresel fırsatlar sunan bir kariyer alanı olarak gördüğünü verilerle kanıtladığını söyledi. “Ancak raporun işaret ettiği yapısal ve algısal bariyerlerin aşılması için bütüncül bir dönüşüme ihtiyaç var” diyen Ataünal “Bu değişim yalnızca bir toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi değildir. Enerji sektörünün küresel rekabetçiliğini koruması, inovasyon kapasitesini artırması ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi için stratejik bir gereklilik. Akkök Holding olarak amacımız, kadınların potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koyabilecekleri kapsayıcı bir çalışma ortamını güçlendirmek ve sektörde daha fazla kadının karar alma mekanizmalarında yer almasına katkı sağlamak” şeklinde konuştu.

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Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren FutureBright Group'un kurucusu Akan Abdula ise sektördeki cinsiyet dengesi ve kadın istihdamının geleceğini anlamak için somut veriler sunduğunu ve karar alıcılar için yol gösterici özellikler taşıdığını söyledi. Kadınların ve özellikle gençlerin, enerji sektörüne ilgisinin giderek arttığına dikkat çeken Abdula, “Özellikle enerji sektörü uzun yıllar boyunca teknik, sert ve erkek egemen bir alan olarak kodlandı. Oysa bu araştırma gösteriyor ki kadınlar enerjiyi stratejik, küresel ve anlamlı bir gelecek alanı olarak okuyor, erkek egemenliği artık kabul etmiyor. Sektörün gerçek sınavı, bu zihinsel dönüşümü kurumsal kültüre ne ölçüde taşıyabildiğinde yatıyor. Bugün kadınlar kurumların önünde koşuyor. Kurumların artık bu koşuya eşlik etmesi ve dönüşümü kalıcı biçimde kurumsallaştırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.