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Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Sezer Çakır: Trajikomik bir hikâye

Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu ileri sürülen Sezer Çakır, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Trajikomik bir hikâye" dedi. Çakır, söz konusu iddiaları ortaya atanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını da dile getirdi

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  • Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Sezer Çakır: Trajikomik bir hikâye!

    Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, 2016'da nikah masasına oturdu. Çift, her fırsatta mutluluklarını dile getirdi. Örnek çift olarak gösterilen Doğulu ile Atagül'ün evliliği hakkında önceki gün beklenmedik iddialar ortaya atıldı.
  • Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Sezer Çakır: Trajikomik bir hikâye!

    İMAM NİKAHI İDDİASI

    Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir kadınla dans ettiği, öpüştüğüne ilişkin  görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Doğulu'nun samimi tavırlar sergilediği kadının adının baş harfinin 'S' olduğu ve ünlü oyuncunun imam nikahlı eşi olduğu ileri sürüldü.
  • Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Sezer Çakır: Trajikomik bir hikâye!

    "TRAJİKOMİK BİR HİKAYE"

    Söz konusu kişinin Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır olduğu iddia edildi. Bu söylentilerin ardından Sezer Çakır, konuyla ilgili açıklama yaptı. 

    Sezer Çakır'ın açıklaması bu şekilde; 

    Sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddiye almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri için duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek, gerek Kadir'e, gerek ailesine ve kendi aileme olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.
  • Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Sezer Çakır: Trajikomik bir hikâye!

    Ben bir magazin figürü değilim. Bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir, benim çok sevdiğim bir dostumdur. Diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi... Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir. Böyle bir şey söz konusu değildir.

    Ayrıca hayatım boyunca kimsenin ikinci eşi ya da hayatındaki alternatifleri arasında yer alan bir kadın olmadım. Bu sebepten imam nikahı ile ilgili yapılan haberler trajikomik bir hikâyeden öteye gitmemektedir. 
  • Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Sezer Çakır: Trajikomik bir hikâye!

    Hakkında bu kadar sarsıcı iddia varken Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün neden bir açıklama yapmadığı merak konusu...

    Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün iddiaları, bir sosyal medya dedikodusu olarak gördükleri için önemsemedikleri öğrenildi. Konuyu kendisine soran yakın çevresine Doğulu, "Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok" dedi. 
  • Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Sezer Çakır: Trajikomik bir hikâye!

    AYRILIK DEDİKODULARI

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda da ünlü çift hakkında "ayrılık" iddiaları ortaya atılmıştı. Kadir Doğulu, sık sık eşi Neslihan Atagül ile boşanacaklarına dair haberler çıkmasıyla ilgili, "Ya, haydi oradan!" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.
  • Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Sezer Çakır: Trajikomik bir hikâye!

    "İHANET ETTİM! SABAH KALKTIĞIM ZAMAN YÜZÜNE BAKMADIM"

    Kadir Doğulu, gazetecilerin "Eşiniz Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz ve ayrılacağınız yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!" diyerek, herkesi şaşırtmıştı.

    "BUNLAR BİR İDDİA!"

    Kadir Doğulu, daha sonra sözlerine, "Bunlar bir iddia. Siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etmişti.
  • Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Sezer Çakır: Trajikomik bir hikâye!

    "DAR GELİRLİ BİR AİLEDE BÜYÜDÜM"

    Ayrıca Neslihan Atagül, hakkında daha önce bilinmeyenlerini anlatmıştı. Oyuncu olmak için çok çabaladığını söyleyen Atagül, "Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında bilinmeyen numaraları arayıp bir ajans numarası aldım" demişti.
  • Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Sezer Çakır: Trajikomik bir hikâye!

    "BİR SÜRÜ ZORLUK ATLATTIM"

    Oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü: Aradım, 'Ajansınıza kaydolmak istiyorum.' dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı. Sonra bir audition (seçmeler) için aradılar. Pazardan yeni kıyafetler aldım. Meğer deneme çekimiymiş ama heyecanımı kaybetmedim. Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım.

    Fotoğraflar: Instagram

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