Kadir Doğulu'nun imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Sezer Çakır: Trajikomik bir hikâye!

Ben bir magazin figürü değilim. Bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir, benim çok sevdiğim bir dostumdur. Diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi... Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir. Böyle bir şey söz konusu değildir.

Ayrıca hayatım boyunca kimsenin ikinci eşi ya da hayatındaki alternatifleri arasında yer alan bir kadın olmadım. Bu sebepten imam nikahı ile ilgili yapılan haberler trajikomik bir hikâyeden öteye gitmemektedir.