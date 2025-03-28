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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kahve videosu sonrası Mustafa Varank’a inceleme - İş-Yaşam Haberleri

        Kahve videosu sonrası Mustafa Varank’a inceleme

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan Espressolab boykotuna AK Partili milletvekilleri tepki göstermişti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, şikayetler üzerine Mustafa Varank'ın videolu kahve paylaşımı hakkında inceleme başlattı. Varank, bakanlığın incelemesine ilişkin açıklamasında "Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda" ifadesini kullanırken hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 17:49 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:20
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        Kahve videosu sonrası Mustafa Varank'a inceleme
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        Espressolab boykotuna karşı AK Partili vekil Mustafa Varank, işletmeden görüntü paylaşmıştı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu Varank'ın bu paylaşımına gelen şikayetler üzerine ‘Örtülü reklam’ incelemesi başlattı. "Şikayetler ve talebim doğrultusunda" diyen Mustafa Varank, sosyal medya hesabından resmi yazıyı paylaştı.

        Mustafa Varank paylaşımında şunları söyledi:

        "Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir.Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu.

        Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım. Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum."

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