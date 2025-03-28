Kahve videosu sonrası Mustafa Varank’a inceleme

Espressolab boykotuna karşı AK Partili vekil Mustafa Varank, işletmeden görüntü paylaşmıştı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu Varank'ın bu paylaşımına gelen şikayetler üzerine ‘Örtülü reklam’ incelemesi başlattı. "Şikayetler ve talebim doğrultusunda" diyen Mustafa Varank, sosyal medya hesabından resmi yazıyı paylaştı.

Mustafa Varank paylaşımında şunları söyledi:

"Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir.Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu.

Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım. Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum."