Kalamış Yat Limanı için teklif süresi uzatıldı

AA

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesine ilişkin ihalede son teklif verme tarihi 21 Eylül'e ertelendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamada, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalenin mart ayında yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu ilanlarda 7 Temmuz Çarşamba olarak belirlenen son teklif verme tarihinin, 21 Eylül Salı günü saat 17.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

İhale ilanına göre, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedelinin 40 bin lira olduğu ihalede, geçici teminat tutarı ise 30 milyon lira olarak tespit edildi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi ile tanıtım dokümanının satın alınması ve ÖİB'nin internet sitesinden temin edilecek Gizlilik Taahhütnamesi'nin imzalanması gerekiyor.