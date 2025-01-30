Kamil Piatkowski Kasımpaşa'da! Süper Lig'in başarılı ekibi Kasımpaşa, ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Lacivert-beyazlılar, Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.91'lik stoper Kamil Piatkowski ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu, Avusturya ekibi Salzburg'da bu sezon 10 Şampiyonlar Ligi maçında görev yaptı.

Habertürk Giriş: 30.01.2025 - 21:19 Güncelleme: 30.01.2025 - 21:19 facebook

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