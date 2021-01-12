Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı başvuru tarihi araştırılıyor. Basın İlan Kurumu Kamu İhale Kurumu'nun alacağı 20 personel için başvuru detaylarını resmi internet sayfasında yayınladı.

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kamu İhale Kurumu'nun alacağı personel için başvurular 18-29 Ocak tarihlerinde elektronik ortamda yapılacak.

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen fakülte / bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

4) Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

5) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden (2. ve 3. Grupta yer alan puan türlerinin herhangi birinden) 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava kabul edilecektir),

6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az süresi kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir).

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Yükseköğretim diploması veya diploma denklik belgesi ya da geçici mezuniyet belgesi, yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesi veyahut www.turkiye.gov.tr adresindeki “e- Devlet” uygulaması üzerinden alınan ve üstündeki barkod numarası ile doğruluğu teyit edilebilen Yükseköğretim Mezun Belgesi,

2) 2019 veya 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi (Üstündeki barkod numarası ya da onay kodu ile doğruluğu teyit edilebilen),

3) Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf,

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Başvuruların mevcut pandemi nedeniyle elektronik olarak yapılması esas olup, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecektir.

Adayların sınava katılabilmek için Kurumun resmi internet sitesinde yer alan “Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı” modülündeki “Sınav Başvuru Formu”nu elektronik ortamda tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra; elektronik olarak başvuracaklar, başvuru için istenen tüm belgeleri söz konusu modüle yüklemek suretiyle; şahsen veya posta yoluyla başvuracaklar ise, formun çıktısını imzalayarak yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, “Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara” adresine başvuruda bulunmak suretiyle başvurusunu tamamlamış olacaktır.

Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma elektronik ortamda ya da şahsen veya posta yoluyla ulaşmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı belge yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır. (Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.)

IV. SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylarca; Kurumun resmi internet sitesinden ya da sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve/veya yükseköğretim kurumları tarafından yapılması halinde bunlar tarafından duyuru şeklinde ilan edilecek internet adresi üzerinden temin edilecek olup, adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınav Giriş Belgelerinde yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgilere yer verilecektir.