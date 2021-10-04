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TİSK'in kamu, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getiren Ortak Paylaşım Forumu'nun üçüncüsü bu yıl 14-15 Ekim'de düzenlenecek

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası katılımlarla "çalışma hayatının Davos'u" olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu bu yıl "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganı ve "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlenecek.

"İşimizin Yarınında Gençler", "İşimizin Yarınında Kadınlar" ve "Kayıtlı İstihdama Bakış" konularının ele alınacağı programın açılış oturumunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yer alacak.

ILO, IOE VE ITUC'DAN ÜST DÜZEY KATILIM

Ortak Paylaşım Forumu, uluslararası çalışma hayatının küresel örgütlerinin de üst düzey katılımına ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Genel Sekreteri Roberto Suarez Santos, IOE Onursal Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow’un yanı sıra, Birleşmiş Milletler, Business Europe gibi kuruluşların da yer alacağı forumda, uluslararası işbirliği ve çalışma hayatının içinde bulunduğu dönüşüm konuları ele alınacak.

Yapılan açıklamada, hızla dönüşen ve dijitalleşen dünyada iş yapış biçimlerinin ve çalışma hayatının geleceğinin yeniden şekilleneceği ifade edildi. Ortak bir gelecek için çalışma hayatının tüm taraflarının birlikte hareket etmesinin ve sosyal diyaloğun önemi vurgulandı.

FORUMUN KARBON AYA İZİ SIFIRLANACAK VE KARBON NÖTR BİR ETKİNLİK OLARAK DÜZENLENECEK

Ortak Paylaşım Forumu, salgın koşullarına uygun şekilde MESS Teknoloji Merkezi’nde (MEXT) kısıtlı fiziki katılımla gerçekleştirilecek. Katılımcılar tüm programı çevrim içi olarak da takip edilebilecekler. Karbon nötr olarak düzenlenecek olan forum, doğaya zarar vermeden tamamlanacak. Etkinliğin öncesinde başlayacak ölçümlerle karbon emisyonu üretecek faaliyet ve tüketim kalemleri tespit edilecek. Etkinlik, uluslararası kabul görmüş standartlardaki projelere karbon kredisi ile katkıda bulunarak doğaya sıfır zarar ile gerçekleştirilecek.