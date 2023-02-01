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Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yapılandırma ile ilgili merak edilenler bu haberde...

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  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren teklif kapsamında vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak.
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    Teklifin etki analizine göre, alacaklı idareler açısından düzenlemeden Hazine ve Maliye Bakanlığı (vergi daireleri), Ticaret Bakanlığı (gümrük müdürlükleri), Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları olan vatandaşlar yararlanabilecek.
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları içeren düzenleme ile yapılandırılabilecek borçlar şöyle:
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    - Vergi idarelerinde vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin vergi cezaları ile gecikme zam ve faizleri, beyannamelere konu alacaklar, motorlu taşıtlar vergisi, 31 Aralık 2022'den önce verilen bütün idari para cezaları, adli para cezaları, öğrenim kredileri,
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    - Gümrük müdürlüklerinde gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    - Sosyal Güvenlik Kurumunda sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları,
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    - İl özel idarelerinde asli ve fer'i amme alacakları,
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    - Belediyelerde vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin vergi cezaları ile gecikme zam ve faizleri, asli ve fer'i amme alacakları, idari para cezaları, ​​​su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zam.
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerde dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gibi şartlar aranacak.
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    Teklifin kesinleşmiş alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına, vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar lira alacak giriyor.
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    Teklif kapsamındaki vergi dairelerine borçlu sayısı ise 14 milyon 156 bin 341 kişi olarak belirlendi. Teklifle, 2 bin liranın altındaki borçların silinmesi öngörülürken, bu kapsamda borcu terkin edilecek 7 milyon 691 bin 666 kişi düşüldüğünde borçlu sayısı, 6 milyon 464 bin 675 kişi oluyor. Düzenlemeyle vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu terkin edilmiş olacak.

     
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    SÜRÜCÜLERE UYGULANAN TRAFİK İDARİ PARA CEZALARI DA YAPILANDIRILACAK

    Düzenleme ile sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek, ceza puanı hesaplamasında dikkate alınmayacak.
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    Geçici olarak geri alınan ve ilgilisine teslim edilmemiş olan sürücü belgeleri, ilgilinin müracaatı üzerine iade edilecek, daha sonraki geri alma işlemi hesaplamalarında bu durum dikkate alınmayacak.
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek, bu düzenleme kapsamında değerlendirilmeyecek.
  • Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklifin bu ay içinde yasalaşması bekleniyor.

     

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