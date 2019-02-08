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Şirket sahibi Muhammed Ali Sakkaf, ailesinin 126 senedir bu işi yaptığını, son 45 yıldır da işi kendisinin devam ettirdiğini belirterek, 1970'lerde dayısıyla birlikte çalıştığını ve 1986'da Kanlıca'nın istimlak olması nedeniyle yer değişikliği yaptıklarını anlattı.

Sakkaf, yoğurtçuluğun kolay bir iş olmadığını aktararak, "7 gün 24 saat uğraşılması gereken bir iş. Çünkü canlı bir malzemeyle uğraşıyorsunuz. Sürt canlı bir malzeme. Hemen tazeyken işleyeceksiniz, yoğurt yapınca da tazeyken satacaksınız. Beklemeye gelmez. Çünkü biz bunu atadan, dededen öğrendiğimiz gibi her zaman taze sütü işleyip, içerisine bir gün öncesinin yoğurdunu maya olarak katarak üretiriz. Koruyucu, katkı maddesi falan bunları bilmeyiz." diye konuştu.