Kapasite kullanımı mayısta yükseldi
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta geçen aya göre 0,4 puan artarak yüzde 74,2'ye yükseldi.
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 11:31
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.
Buna göre, mayısta imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1966 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi’ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre
0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise nisanda yüzde 73,8 seviyesindeyken, mayısta 0,4 puan artışla yüzde 74,2’ye çıktı.
