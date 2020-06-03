Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Çevre yatırımlarını yapmadıkları için yılbaşında faaliyetleri durdurulan santrallar, elektrik üretimine başlıyor. Bu santrallar, yasada zorunlu tutulan baca gazı arıtma tesislerini kurduklarını belirterek, bulundukları bölgedeki çevre ve şehircilik il müdürlüklerine, “uygunluk belgesi” almak üzere başvuru yapmışlardı.

Çevre ve Şehircilik Zonguldak İl Müdürlüğü, Çatalağzı Termik Santralı için “uygunluk belgesi” verdi. Santral, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “geçici faaliyet belgesi” için başvuracak. Söz konusu santralın birkaç güne kadar elektrik üretimine yeniden başlayabileceği ifade ediliyor.

Peki, kapatılan diğer santrallarda durum ne? 1 Ocak’ta Çatalağzı’nın yanı sıra Afşin-Elbistan A, Seyitömer, Tunçbilek, Kangal termik santralları da kapatılmıştı. Bu santralların da “baca gazı arıtma tesisleri”ni kurduklarını belirterek, bulundukları bölgedeki çevre ve şehircilik il müdürlüklerine, “uygunluk belgesi” almak üzere başvuru yaptıkları biliniyor. Söz konusu santralların da “uygunluk” ve “geçici faaliyet” belgelerini alarak, peş peşe üretime girmesi bekleniyor.