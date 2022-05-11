Kara Tahta dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisi her çarşamba 20:00'da yayınlanmaya devam ediyor. İşte Kara Tahta dizisi 5. son bölüm izle...

KARA TAHTA 5. BÖLÜM İZLE!

Kara Tahta 5. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/kara-tahta

KARA TAHTA 5. BÖLÜM ÖZETİ

Atlas, Irmak’a söylemesi gerekenlerle söylemek istedikleri arasında gidip gelirken telefonu çalar. Yasemin’den gelen haberle Irmak ve Atlas apar topar gitmek zorunda kalırlar. Kartal’ın atmak üzere olduğu yanlış adım tüm hayatını karartmak üzeredir. Atlas, Kartal’ı kurtarmak için elinden geleni yapmaktan çekinmez. Irmak, Atlas’tan duyduklarıyla hayatına bambaşka bir yön vermeye karar verir. Bu karar Münevver ve Bekir’i rahatsız etse de Irmak vazgeçmez. Atlas ise kalbine daha fazla söz geçiremez ve kendisini bir kez daha Irmak’ın kapısında bulur. Bekir yaptığı büyük planla Atlas’ı bitirmeye kararlıdır. İskender’in Bekir’e karşı elinde tuttuğu büyük delil de bu planın bir parçası olacak gibidir. Atlas, Bekir’in planıyla herkesin gözü önünde büyük bir kaosun içinde kalır. Bu kaostan nasıl kurtulacağı ise merak konusudur.