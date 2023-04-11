VALENCIA, PENALTI MI?

SORU: "Valencia'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?"

Deniz Çoban: Biz çok yanlış yapıyoruz, her şeyi VAR üzerinden okuyoruz. Beklenen hakemin karar vermesi. VAR futboldaki hataların önüne geçsin diye gelmiş bir unsur. 'Bu pozisyon faul değil, oyuncu kısıtlanmamış, istese oyuna devam ederdi' ama goldeki faul etkiledi? Aynı maç içinde veriyor hakem bu kararları. Bu maçın VAR hakemi kim olursa olsun, bu pozisyon bu ligin en düşük hakemi olsun. Buna karışılmazsa neye karışılır? Çok açık bir penaltı. Futbolla iştigal eden ve hakemlik yapan birisi bunu atlamamalı.

Seçim Demirel: Enner Valencia ceza alanı içerisinde ilerlerken orada bir problem yok. Rakibi ayağına vuruyor, çok açık net. Hakem değerlendiremedi diye düşünüyorum. Tartışmaya gerek yok. Fenerbahçeli oyuncu neden yere düşsün, o hareket hareketlerini kısıtladı.

Bülent Yıldırım: Hakemin perdelendiği ihtimali düşük geliyor bana. Burada gördüğü izlenimi var bende. Kilitleniyor. Şu hareket futbol mu? Penaltı olmalıydı. Açık, net, bariz, tartışmasız ve verilmediği zaman skandal olacağı belli olan bir penaltı pozisyonu. Burada yani onun lehine savunabileceğim hiçbir şey yok. Hakem tarafından, VAR tarafından çaresiz bir penaltı.