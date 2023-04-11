Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karagümrük - Fenerbahçe maçındaki hakem kararları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in kararları damga vururken, beIN Trio ekibi tartışmalı pozisyonları yorumladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Valencia'nın penaltı pozisyonu - Arao'nun sayılmayan golü - Son dakika FB haberleri

    Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendiği maçtaki hakem Abdülkadir Bitigen'in kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte yorumlar...
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Valencia'nın penaltı pozisyonu - Arao'nun sayılmayan golü - Son dakika FB haberleri

    GOLÜN İPTALİ DOĞRU MU?

    SORU: "Willian Arao'nun golünün, pozisyon sırasında faul var gerekçesiyle iptal edilmesi doğru mu?"

    Deniz Çoban: El oyuncunun omzunda ama etkili bir durum yok. Zaten siyah formalı oyuncu yükselebiliyor. Sonrasında Karagümrüklü oyuncu, hakeme bakmıyor bile faul için. Yedikleri gole üzülüyor. Golün iptal edilmesi yanlış.

    Seçim Demirel: Yanlış bir karar.

    Bülent Yıldırım: Hakem yanıldı, burada faul yok. Golün iptali yanlış. İnsani bir hata yaptı. En doru karar golü vermek olurdu.
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Valencia'nın penaltı pozisyonu - Arao'nun sayılmayan golü - Son dakika FB haberleri

    SARI KART OLUR MU?

    SORU: "14. dakikada Samet'in Diagne'ye faulünde kart gerekir mi?"

    Seçim Demirel: Sarı kartlık bir durum yok.

    Deniz Çoban: Kart gerekmez.

    Bülent Yıldırım: Bence de kart gerekmez.
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Valencia'nın penaltı pozisyonu - Arao'nun sayılmayan golü - Son dakika FB haberleri

    GOLDE İHLAL VAR MI?

    SORU: "Karagümrük'ün golüncen önce kaleci Batuhan topu yere bırakıp, eline aldı. İhlal var mı?"

    Deniz Çoban: İhlal var, gol iptal edilmeliydi. Bu golü atan takım kazansaydı, diğer takım kural hatası başvurusunda bulunabilirdi.

    Seçim Yıldırım: Gol iptal olmalıydı.

    Bülent Yıldırım: Gol iptali gerekliydi. Maçın skoru, hakemleri kurtardı.
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Valencia'nın penaltı pozisyonu - Arao'nun sayılmayan golü - Son dakika FB haberleri

    EMRE MOR'A FAUL VAR MI?

    SORU: "34. dakikada Emre Mor'a faul var mı?"

    Seçim Demirel: Net faul ama verilmedi.

    Deniz Çoban: Faul.

    Bülent Yıldırım: Faul.
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Valencia'nın penaltı pozisyonu - Arao'nun sayılmayan golü - Son dakika FB haberleri

    FERDİ KADIOĞLU'NUN POZİSYONU

    SORU: "Ferdi Kadıoğlu'nun sarı kartı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Hakemin beden dili izlerken bizi terse düşürdü. Burada ilk faulü Fenerbahçe lehine gösteriyor. Sonra oyun Karagümrük lehine başladı.

    Deniz Çoban: Bu kararı hakemin verdiğini düşünmüyorum, yardım aldı. Karagümrüklü oyuncu masum değil. Önce Fenerbahçeli oyuncuyu yokluyor. İlk çaldığı faul de doğru. Gösterdiği yön de doğru. Sonradan Ferdi Kadıoğlu'na çıkan sarı kart da doğru. Ama faulü Fenerbahçe lehine vermişken bu süreçte ne değiştide Karagümrük başladı onu anlayamadım. Bu serbest vuruş gol olsa, kulübün bir tanesi 'faulü bana verdi, onlar kullandı gol yedim' diyecek. Niye böyle bir şeye yer verelim?

    Seçim Demirel: Karagümrüklü oyuncu faulü yapıyor. Ferdi'nin hareketine sarı kart çıkarıyor fakat oyuna Karagümrük takımı başladı. Konsantrasyon kaybı mı diyelim ne diyelim bilemiyorum. FIFA hakeminin yapmaması gereken bir hata.
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Valencia'nın penaltı pozisyonu - Arao'nun sayılmayan golü - Son dakika FB haberleri

    YÜZE VURMA VAR MI?

    SORU: "45+1'de İsmail'in Diagne'ye faulü sırasında, Diagne rakibinin yüzüne vurdu mu?"

    Seçim Demirel: Kasıtlı bir şey yok.

    Deniz Çoban: Yüze vurma yok.

    Bülent Yıldırım: O tip bir vurma yok.
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Valencia'nın penaltı pozisyonu - Arao'nun sayılmayan golü - Son dakika FB haberleri

    VALENCIA, PENALTI MI?

    SORU: "Valencia'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?"

    Deniz Çoban: Biz çok yanlış yapıyoruz, her şeyi VAR üzerinden okuyoruz. Beklenen hakemin karar vermesi. VAR futboldaki hataların önüne geçsin diye gelmiş bir unsur. 'Bu pozisyon faul değil, oyuncu kısıtlanmamış, istese oyuna devam ederdi' ama goldeki faul etkiledi? Aynı maç içinde veriyor hakem bu kararları. Bu maçın VAR hakemi kim olursa olsun, bu pozisyon bu ligin en düşük hakemi olsun. Buna karışılmazsa neye karışılır? Çok açık bir penaltı. Futbolla iştigal eden ve hakemlik yapan birisi bunu atlamamalı.

    Seçim Demirel: Enner Valencia ceza alanı içerisinde ilerlerken orada bir problem yok. Rakibi ayağına vuruyor, çok açık net. Hakem değerlendiremedi diye düşünüyorum. Tartışmaya gerek yok. Fenerbahçeli oyuncu neden yere düşsün, o hareket hareketlerini kısıtladı.

    Bülent Yıldırım: Hakemin perdelendiği ihtimali düşük geliyor bana. Burada gördüğü izlenimi var bende. Kilitleniyor. Şu hareket futbol mu? Penaltı olmalıydı. Açık, net, bariz, tartışmasız ve verilmediği zaman skandal olacağı belli olan bir penaltı pozisyonu. Burada yani onun lehine savunabileceğim hiçbir şey yok. Hakem tarafından, VAR tarafından çaresiz bir penaltı.
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Valencia'nın penaltı pozisyonu - Arao'nun sayılmayan golü - Son dakika FB haberleri

    FAUL VAR MI, YOK MU?

    SORU: "Salih'in Emre Mor' müdahalesinde faul var mı?"

    Deniz Çoban: Faul var ama hakem vermedi.

    Seçim Demirel: Yine ilginç karar, faul var.

    Bülent Yıldırım: Faul var, hatta sarı bile olabilir.
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Valencia'nın penaltı pozisyonu - Arao'nun sayılmayan golü - Son dakika FB haberleri

    FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ GOLÜ

    SORU: "Fenerbahçe'nin ikinci golünde bir sorun var mı?"

    Deniz Çoban: Kitaba göre burada herhangi bir ihlal yok. Oyun durmuş. Hakemin o başlama vuruşunu yaptırırken, 'arkadaşlar başlatıyorum, tamam mı?' diye farkındalık yaratıp oyunu başlatması gerekirdi. Oyuncular hazırlıksız yakalandılar ve bu atağın neticesinde korner oldu ve korner de gol oldu. Kitaba göre hata yok.

    Seçim Demirel: Farklı bir yorumum yok.

    Bülent Yıldırım: Ofsayt konusu şüpheli. Bir açıdan baktık ofsayt, diğerinden ofsayt yok. Bu golde kornerden geldiği için kimsenin müdahale etme şansı yok. Karagümrüklü oyuncular hazırlanmadan atılan topta doğrudan gol olsaydı VAR çizgiyi çizerdi.
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Valencia'nın penaltı pozisyonu - Arao'nun sayılmayan golü - Son dakika FB haberleri

    EL VAR MI?

    SORU: "İsmail Yüksek elle oynadı mı?"

    Seçim Demirel: Hayır, elle oynama yok. Ama hakem maçtan koptuğu için el verdi.

    Deniz Çoban: Elle oynamadan söz edemeyiz.

    Bülent Yıldırım: Asla elle oynama diyemeyiz.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.