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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Karagümrük'ü farklı geçen Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu - Trabzonspor Haberleri

        Karagümrük'ü farklı geçen Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu

        Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 5-1 gibi net bir skorla mağlup eden Trabzonspor'da yüzler yeniden gülmeye başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 14:27 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:27
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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu!
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        Süper Lig’in 30’uncu haftasında 17 Mart'ta oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi alınan bu galibiyet Trabzonspor camiasına büyük moral sağladı.

        İÇ SAHADAKİ EN FARKLI GALİBİYET

        Trabzonspor’da Fatih Karagümrük karşısında alınan 5-1’lik skor hem yüzleri güldürdü, hem de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi büyük moral oldu. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan ve 1 galibiyet 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ardından 3 serilik bir galibiyet elde etmiş ancak geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanında aldıkları 3-1’lik mağlubiyetle bu seriyi sona erdirmişti. Abdullah Avcı yönetiminde 5 gol attığı ilk iç saha maçını Fatih Karagümrük karşısında oynayan Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de en fazla isabetli pas verdiği (297), orta yaptığı (19) ve şut çektiği (16) ilk yarıyı yine bu maçta oynadı.

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        Karadeniz ekibi Süper Lig’in 30’uncu hafta maçında konuk edeceği Fenerbahçe maçı öncesinde sahasında aldığı farklı galibiyet taraftarın yüzünü güldürürken, bu maç için de büyük moral oldu.

        KARAGÜMRÜK KARŞISINDA EN FARKLI GALİBİYET

        Karagümrük’ü 5-1 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bu rekabetteki en farklı galibiyetini elde etmiş oldu. Süper Lig’de bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Fatih Karagümrük birbirlerine karşı 1’er kez 4-1’lik skor elde etmişti.

        TREZEGUET FIRTINA GİBİ

        Trabzonspor’un Mısırlı oyuncusu Trezeguet ise yükselen performansıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçen sezondan bu yana Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan (19) ve gol katkısında (19 gol 6 asist) bulunan oyuncu Afrika Kupası’nda ülkesinin milli takımından döndükten sonra çıkışını sürdürmeye devam ediyor.

        UZUN BİR ARADAN SONRA GOLLE TANIŞTI

        Trabzonspor’un büyük umutlarla renklerine bağladığı ancak beklentilerin altında kalan golcü oyuncusu Umut Bozok uzun aradan sonra dün ilk kez golle tanıştı. 2022-23 sezonunda bordo-mavili takıma transfer olan ve aynı sezonda 8 gol kaydeden Umut Bozok bu sezon ilk golünü Fatih Karagümrük’e karşı attı. Umut Bozok bordo-mavili formayla son golünü geçtiğimiz sezon Alanyaspor’a karşı iç sahada atmıştı.

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        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor’un galibiyetini manşetlerine farklı başlıklarla taşırken önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçına da atıfta bulundular. İşte Trabzon yerel basınının o manşetleri:

        Kuzey Ekspres: Böyle fırtınaya can kurban

        Taka gazetesi: Fırtına’dan muhteşem dönüş

        Karadeniz gazetesi: Fener seni bekliyoruz

        Sonnokta gazetesi: Sıra sende Fener

        Günebakış: Alkışlar Trabzon’a

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