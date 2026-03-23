Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Karaman FK'dan Victor Osimhen haberlerine yalanlama! - Futbol Haberleri

        Karaman FK'dan Victor Osimhen haberlerine yalanlama!

        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karaman FK Başkanı Murat Çolakoğlu, Victor Osimhen'in kulübü satın alacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 20:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman FK'dan Osimhen haberlerine yalanlama!

        2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karaman FK'da başkan Murat Çolakoğlu, Galatasaray'dan Victor Osimhen ile ilgili açıklama yaptı.

        Çolakoğlu, Osimhen'in kulübü satın almak istediği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Murat Çolakoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

        Bizim de özellikle sosyal medyadan öğrendiğimiz, Victor Osimhen'in kulübümüzü almak istediği haberinin aslı yoktur. Herhangi bir girişim veya görüşme de olmamıştır. Karaman Futbol Kulübü Derneği Karamanlılara aittir, satılık değildir.

        Tabii ki Karaman'ın takımına destek olmak isteyen herkese kapımız açıktır. Bu isim kim olursa olsun, bir mülk ya da mal alır gibi 'satın alacağım' diyerek Karaman FK'yı satın alamaz.

        Takımımız çarşamba günü çok önemli bir deplasman maçına çıkacaktır. Birçok eksiğimiz vardır. Hem maddi hem manevi olarak ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığımız bir süreçte, bu tip spekülasyonlarla gündeme gelmeye ve takımımızın isminin sosyal medya malzemesi yapılmasına müsaade etmeyiz.

        Ayrıca sezon başından itibaren yaşadığımız tüm sıkıntılara ve olumsuzluklara sessiz kalan yerel basının, yalan haberlerle takımımızı malzeme etmesi bizleri derinden üzmektedir.

        Karamanlı hemşehrilerimizin de resmî kulüp hesaplarımız dışında yapılan bu tür haberlere itibar etmemelerini rica ediyoruz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
