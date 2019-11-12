Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, karayolu inşa ve bakım-onarım çalışmaları (kaynak sorunu nedeniyle) önceki yıllara göre hız kesse de devam ediyor. Karayolları’na, 2019 yılı başında 7 milyar 736 milyon TL yatırım ödeneği ayrıldı. Karayolları, yıl içinde değişik aylarda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “ek ödenek” talebinde bulundu.

Bu taleplerin önemli bölümü karşılandı. Karayolları’na, yaz mevsiminde Merkez Bankası’nın (MB) ihtiyat akçesinden ciddi miktarda kaynak aktarıldı ve bu yatırımlarda doping etkisi yarattı. Yatırımlar, devam etti.

Peki, yatırım ödeneği tutarı nereye ulaştı? Peş peşe aktarılan ek ödeneklerle bu tutar, son hesaplamalara göre bugün itibarıyla 19 milyar TL’nin üzerine çıktı.

1 MİLYAR DAHA

Karayolları, yılın tamamlanmasına az bir süre kala, 1 milyar TL düzeyinde yeni ek ödenek talebinde bulundu. Karayolları, bunun da karşılanması durumunda 2019 yılını 20 milyar TL’nin üzerinde yatırım ödeneği ile kapatacak.

Karayolları’nın, müteahhitlere borcu var mı? Evet. Karayolları’nın, halen müteahhitlere 12 milyar TL dolayında borcu bulunuyor.