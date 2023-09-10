Kardeşlerim Doruk öldü mü, diziden ayrıldı mı? Kardeşlerim Doruk'un trafik kazası...
ATV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle adeta olay yarattı. Dizide, ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın hayat verdiği Doruk, trafik kazası geçirdi ve ölüp ölmediği büyük merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar....
Her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan Kardeşlerim, dün akşam yeni sezonunun ilk bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Oldukça heyecanlı anların yaşandığı dizinin yeni bölümüne Doruk karakterinin yaşadığı trafik kazası damga vurdu. İşte, ölüp ölmediği büyük merak konusu olan Doruk'un akıbetine dair detaylar...
KARDEŞLERİM DORUK ÖLDÜ MÜ?
Kardeşlerim dizisi 9 Eylül Cumartesi akşamı 4. sezonuyla ekranlara geri döndü. Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk'un paylaştığı dizinin 95. bölümde Onur Seyit Yaran tarafından canlandırılan Doruk karakteri trafik kazası geçirdi. Cep telefonu ile konuştuğu sırada arabası kaza yapan Doruk’un ölüp ölmediği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Bu sahne sonrası annesi ve Asiye gözyaşlarına boğuldu. Oyuncunun yapımdan kesin olarak ayrılacağı, mezar taşı görselinin yayılmasıyla netlik kazandı. Son bölüm ücretini kendisi almayıp 3 sezondur birlikte çalıştığı set görevlisi arkadaşlarının arasında paylaştırdığı belirtilen Yaran, bugün yayınlanan son bölümle beraber yapımdan ayrılmış oldu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Diziden pek çok kare ve kamera arkası görüntüleri peş peşe yayınlayan genç oyuncu Instgram hesabından duygusal bir veda yazısı paylaştı. İşte o yazı...
''Sanırım hayatımda ilk kez Instagram postu açıklamasını dudaklarım titreyerek yazıyorum. Öncelikle 3 yıl boyunca içerisinde bulunduğum projede emeği geçen herkese sevgiler.
Sevgili Set emekçisi abilerim, ablalarım, arkadaşlarım; Yürümelerimden koşmalarıma kadar kahrımı çektiniz, yanımda oldunuz. Bu hikaye bizim için buraya kadardı, ama eminim siz kamera arkasındaki dostlarımla, kariyerim boyunca sıkça karşılaşacağım. Gelecekte karşılaştığımız zaman, ilk günkü gibi, adımın ve imzamın olduğu heryerde, yalnızca hakkın ve adaletin yanında olacağıma söz veriyorum. Sizler için elinden gelenin fazlasını yapacak bir Onur kardeşiniz yanınızda. Daima.''