Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Kardeşlerim Doruk öldü mü, diziden ayrıldı mı? Kardeşlerim Doruk'u oynayan Onur Seyit Yaran diziden çıktı mı?

        Kardeşlerim Doruk öldü mü, diziden ayrıldı mı? Kardeşlerim Doruk'un trafik kazası...

        ATV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle adeta olay yarattı. Dizide, ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın hayat verdiği Doruk, trafik kazası geçirdi ve ölüp ölmediği büyük merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 10.09.2023 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan Kardeşlerim, dün akşam yeni sezonunun ilk bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Oldukça heyecanlı anların yaşandığı dizinin yeni bölümüne Doruk karakterinin yaşadığı trafik kazası damga vurdu. İşte, ölüp ölmediği büyük merak konusu olan Doruk'un akıbetine dair detaylar...

        2

        KARDEŞLERİM DORUK ÖLDÜ MÜ?

        Kardeşlerim dizisi 9 Eylül Cumartesi akşamı 4. sezonuyla ekranlara geri döndü. Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk'un paylaştığı dizinin 95. bölümde Onur Seyit Yaran tarafından canlandırılan Doruk karakteri trafik kazası geçirdi. Cep telefonu ile konuştuğu sırada arabası kaza yapan Doruk’un ölüp ölmediği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Bu sahne sonrası annesi ve Asiye gözyaşlarına boğuldu. Oyuncunun yapımdan kesin olarak ayrılacağı, mezar taşı görselinin yayılmasıyla netlik kazandı. Son bölüm ücretini kendisi almayıp 3 sezondur birlikte çalıştığı set görevlisi arkadaşlarının arasında paylaştırdığı belirtilen Yaran, bugün yayınlanan son bölümle beraber yapımdan ayrılmış oldu.

        3

        SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

        Diziden pek çok kare ve kamera arkası görüntüleri peş peşe yayınlayan genç oyuncu Instgram hesabından duygusal bir veda yazısı paylaştı. İşte o yazı...

        ''Sanırım hayatımda ilk kez Instagram postu açıklamasını dudaklarım titreyerek yazıyorum. Öncelikle 3 yıl boyunca içerisinde bulunduğum projede emeği geçen herkese sevgiler.

        4

        Sevgili Set emekçisi abilerim, ablalarım, arkadaşlarım; Yürümelerimden koşmalarıma kadar kahrımı çektiniz, yanımda oldunuz. Bu hikaye bizim için buraya kadardı, ama eminim siz kamera arkasındaki dostlarımla, kariyerim boyunca sıkça karşılaşacağım. Gelecekte karşılaştığımız zaman, ilk günkü gibi, adımın ve imzamın olduğu heryerde, yalnızca hakkın ve adaletin yanında olacağıma söz veriyorum. Sizler için elinden gelenin fazlasını yapacak bir Onur kardeşiniz yanınızda. Daima.''

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Çelik İzmir'de STK'larla buluştu
        Çelik İzmir'de STK'larla buluştu
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmur
        Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmur
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Abdullah Avcı gerçeği
        Abdullah Avcı gerçeği
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu
        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?