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        Haberler Spor Voleybol Karmen Aksoy'un çapraz bağları yırtıldı!

        Karmen Aksoy'un çapraz bağları yırtıldı!

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Belçika maçında sakatlanan milli oyuncu Karmen Aksoy'da ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 09:25 Güncelleme:
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        Karmen Aksoy'un çapraz bağları yırtıldı!

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Belçika maçında sakatlanan milli oyuncu Karmen Aksoy'da ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini duyurdu.

        TVF'den A Milli Kadın Takımı oyuncularından Karmen Aksoy'un sağlık durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye–Belçika karşılaşmasında yaşanan bir pozisyon sonrasında sağ dizinden sakatlık yaşayan oyuncumuz Karmen Aksoy'un yapılan ortopedik muayenesi ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ön çapraz bağ (ACL) yırtığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu, milli takım sağlık ekibimiz tarafından değerlendirilmiş ve cerrahi tedavi uygulanmasına karar verilmiş olup oyuncumuzun kulüp sağlık ekibi detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Ameliyat ve sonrasındaki rehabilitasyon süreci detaylı şekilde planlanacak ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

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