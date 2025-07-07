Karsan'ın otonom aracı Paris'te yolcu taşıyacak

Karsan, Otonom e-ATAK modeli ile yolcu taşımaya başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen seri üretim Seviye-4 toplu ulaşım aracı Otonom e-ATAK, Fransa’nın başkenti Paris’te faaliyet gösteren toplu taşıma operatörlerinden biri olan RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) ile önemli bir projeye imza atıyor.

Bu iş birliği kapsamında Karsan'ın 8 metrelik Otonom e-ATAK aracı, Paris’in 393 numaralı hattında (Sucy – Bonneuil RER / Thiais – Carrefour de la Résistance) Eylül 2025’te yaklaşık 12 kilometrelik güzergahta yolcu taşımaya başlayacak. Araç, şehir içi gerçek trafik koşullarında hizmet verecek.

Karsan CEO’su Okan Baş, "Aracımız şu anda Fransa'nın bağımsız test ve sertifikasyon kuruluşu UTAC (Union Technique de l'Automobile du motocycle et du Cycle) tarafından kendi tesislerinde test ediliyor. UTAC tarafından yapılan testler, Karsan Otonom e-ATAK’ın uluslararası standartlarda güvenli, akıllı ve operasyonel olarak hazır olduğunun göstergesi. Bu dinamik ve statik test süreçleri ağustos sonuna kadar sürecek ve testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Otonom e-ATAK yolcu taşımaya başlayacak ve aracımız 6 ay boyunca aktif olarak yolcu taşıma hizmeti verecek" dedi.