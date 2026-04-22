        Karşıyaka Belediyesi'nde memurlar iş bıraktı | Son dakika haberleri

        Karşıyaka Belediyesi'nde memurlar ödenmeyen alacakları için iş bıraktı

        İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan 455 memur, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Grup adına açıklama yapan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, "Burada bir uzlaşmazlığı değil, Karşıyaka Belediye Başkanı eliyle yürütülen sistemli bir emek kırımı ve hukuk tanımazlığı hep birlikte izliyoruz. Bu kurumda nezaket dönemi bitmiştir" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 13:04
        Karşıyaka Belediyesi'nde memurlar iş bıraktı
        İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nde görevli memurlar ödenmeyen alacakları için iş bıraktı. Belediye binası önünde toplanan memurlar çeşitli sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, Karşıyaka Belediyesi'ndeki memurların alacaklarının ödenmemesi üzerine iş bırakma kararı alındığını söyledi.

        Bozat, Karşıyaka Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı kapsamında her bir memurun 2024'ten bu yana 150'şer bin lira alacağı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Burada bir uzlaşmazlığı değil, Karşıyaka Belediye Başkanı eliyle yürütülen sistemli bir emek kırımı ve hukuk tanımazlığı hep birlikte izliyoruz. Bu kurumda nezaket dönemi bitmiştir. Karşıyaka Belediyesi yönetimi, emekçinin alın terini masada meze yapmaya kalkışarak haddini aşmıştır. Üç ay boyunca yetkili sendika ve emekçileri oyalayan, zaman çalan ve süreci çıkmaza sokan Belediye Başkanı, önümüze 'kazanılmış haklarınızı düşürün' teklifiyle gelmiştir. Bu teklif müzakere değil, emekçiye diz çöktürme operasyonudur."

        Ödenmeyen geriye dönük alacaklarının belediye bütçesinin değil, çocuklarının geleceği olduğunu vurgulayan Bozat, "Belediyenin kasasını yönetemeyenlerin, faturayı işçiye, memura kesmesine izin vermeyeceğiz. Reklam tabelalarına, şatafata, yandaş projelere kaynak bulanlar, işçinin ve memurun hakkına gelince 'kasada para yok' yalanına sarılmasınlar. Bu bir tercih meselesidir ve görüyoruz ki tercihiniz emekçiden değil, sömürüden yanadır" dedi.

