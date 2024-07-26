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        Haberler Spor Basketbol TKBL Karşıyaka'da 26 yıllık 'Pınar' sponsorluğu sona erdi - Basketbol Haberleri

        Karşıyaka'da 26 yıllık 'Pınar' sponsorluğu sona erdi

        Basketbol Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka'da basketbolun 26 yıldır isim sponsoru olan 'Pınar'şirketi, sponsorluktan çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:54
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        Karşıyaka'da 26 yıllık devir sona erdi
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        Karşıyaka'nın 60 yıldan uzun süre en büyük destekçisi olan Selçuk Yaşar'ın emaneti, yeni sezon öncesi isim sponsorluğundan çekildi. 1998 yılından beri Pınar Karşıyaka adıyla aralıksız ligde mücadele eden, bu süreçte 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, 2015'te Süper Lig şampiyonluğunu kazanıp İzmir'i ilk kez Euroleague'de temsil eden Kaf-Kaf, yeni isim sponsoru arayacak.

        Pınar ise isim sponsorluğundan çekilmesine rağmen Karşıyaka'nın basketbol şubesine mali destek sağlayacak.

        Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü ve holding yönetiminin sponsorlukla ilgili dün toplantı yapıp karşılıklı anlaşmayla yeni sezonda yola devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.

        Kaf-Kaf'ın 26 yıllık sponsorunun artan bütçelerde yeni sponsorluklar bulunması için kulübün önünü açmayı teklif ettiği, isim sponsorluğundan çekilmesine rağmen Karşıyaka'ya yeni sezonda 1 ile 1.5 milyon Euro arasında karşılıksız reklam desteği sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi.

        Geçen yıl isim sponsorluğu için firmadan 90 milyon TL civarında destek alan Karşıyaka, Türkiye'nin en uzun soluklu isim sponsorluğunun sonlanmasının ardından yurtiçi ve Avrupa arenasında farklı isim sponsorlukları arayıp, yeni forma göğüs ve sırt sponsorlukları bulacak.

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