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Kasaba Doktoru konusu ne ve oyuncuları kim?

Uzun süredir tanıtımları yayınlanan yeni dizi Kasaba Doktoru için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu açıklandı.

  • 01
    Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

    Yapımcılığını ARC Yapım'ın üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru, Arda Sarıgün yönetmenliğindekli ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de seyirciyle buluşuyor. Türk yapımı Kasaba Doktoru dizisi ilgi çekici konusu ve yetenekli oyuncu kadrosuyla ilk tanıtımdan itibaren merakla bekleniyordu. Kasaba Doktoru oyuncuları ve canlandırdığı karakterler ile konusu belli oldu. 

    KASABA DOKTORU KONUSU 

    Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
  • 02
    Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

    BARIŞ YILDIZ

    DR. TURGUT ÖLGÜ

    Uluçınar Hastanesi’nin başhekimi aynı zamanda anestezi uzmanıdır. 

    Enteresan bir dinginliğe sahiptir. Karakter olarak Hakan Aydıner’in tam zıttı olsa da çok iyi arkadaşlıkları vardır.
  • 03
    Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

    DENİZ CAN AKTAŞ 

    DR. ÖMER ÖZEN 

    Çocukluğunda aldığı hayat dersi Ömer'i mesleğine aşık cesur bir doktora dönüştürür.

    Ancak atacağı tek bir yanlış adım yolunu, hiç tahmin edemeyeceği bir hastaneye düşürür. 
  • 04
    Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

    ÖZGÜN KARAMAN 

    DR. BEKİR AYGÜN

    Ülkenin en ünlü cerrahlarından Yalçın Aygün’ün oğludur.

    Herkesin doğuştan şanslı diye nitelendirdiği Berk’in hayatı göründüğü kadar da toz pembe değildir!
  • 05
    Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

    OZAN AKBABA

    DR. HAKAN AYDINER 

    Doktor Hakan’ın giyiminden, saç stiline hatta yürüyüşüne kadar kendine has tarzı vardır.

    İnsanlar Hakan Aydıner’i ya severler, ya da sevmezler arası yoktur.
  • 06
    Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

    FATİH YÜCEBAĞ

    BEKTAŞ ÇELİK

    Yürüyen bir dağ gibi gözükse de Bektaş yumuşak bir kalbe sahiptir.

    Sessizliği ve sakinliği sizi yanıltmasın, nadir de olsa sinirlendiğinde yakınında olmayı hiç istemezsiniz.
  • 07
    Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

    HAZAL SUBAŞI

    DR. LEYLA ERPEK

    Bir hastayı kurtarma ihtimali çok az olsa bile Doktor Leyla gözünü bile kırpmadan harekete geçer.

    Tüm dünyayı karşısına alması gerekse bile her şey hayata tutunacak bir yaşam içindir.
  • 08
    Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

    ÖZGÜR CEM TUĞLUK

    DR.MURAT DİLKOR

    Mutlu ve eğlenceli tavırlarıyla etrafına neşe saçan Doktor Murat, tam bir iyi gün dostudur.

    İşler biraz sarpa sardığında, risk alınması gereken durumlarda boşuna aramayın bulunmaz

     
  • 09
    Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

    SİNAN DEMİRER

    İHSAN BOZKIR

    Özel Uluçınar Hastanesi’nin müdür yardımcısı olan İhsan, zaman zaman hastanede çalıştığını unutup işin etik kısmını es geçebilir.

    Bu gibi durumlarda karşısına Doktor Hakan’ın dikilmesiyle anında geri adım atar.
  • 10
    Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

    SİNAN ALBAYRAK 

    YALÇIN AYGÜN

    Yalçın Aygün, sadece iyi bir cerrah değil başarılı bir hastane yöneticisidir.

    Kendi doğruları kendi kuralları vardır. Herkesin bu kurallara uymasını ister.

    İtiraz edeni sesini çıkartanı affetmez!
  • 11
    Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

    TARIK UĞUR ÖZENBAŞ

    ONUR GÜNCE

    Erkek hemşire Onur, işinin erbabıdır. Güvenilen hemşire olması nedeniyle birçok ameliyatta bulunmuştur.

    Ve bu durum ona işinde yetkinlik kazandırmıştır.
  • 12
    Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

    VİLDAN ATASEVER 

    BAŞHEMŞİRE MİNE YILDIZ 

    Başhemşire Mine Yıldız her zaman otoriterdir.

    Varlığı çevresini rahatlatır ama o, kalabalıklar içinde yalnızdır.

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