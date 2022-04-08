Yapımcılığını ARC Yapım'ın üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru, Arda Sarıgün yönetmenliğindekli ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de seyirciyle buluşuyor. Türk yapımı Kasaba Doktoru dizisi ilgi çekici konusu ve yetenekli oyuncu kadrosuyla ilk tanıtımdan itibaren merakla bekleniyordu. Kasaba Doktoru oyuncuları ve canlandırdığı karakterler ile konusu belli oldu.

KASABA DOKTORU KONUSU

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.