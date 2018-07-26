Kasımpaşa: 4 - Utrecht: 1 | MAÇ SONUCU

2018-19 sezonu hazırlıklarını Hollanda'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Kasımpaşa, bu kapsamda Hollanda ekibi Utrecht ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa sahaya Ramazan, Popov, Veysel, Uğurcan, Veigneau, Sadiku, Hakan, Khalili, Eduok, Trezeguet ve Diagne 11'iyle çıkarken Utrecht, Marsman, Guwara, Strieder, Dessers, Janssen, Joosten, Troupee, Streek van de, Velenas, Boussaid, Hoogenhout 11'iyle oynadı.

Kasımpaşa 19. dakikada Khalili'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bitmeden farkı 2'ye çıkaran Paşa'da 2. golü Diagne kaydetti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Kasımpaşa, 50 ve 53. dakikalarda Diagne ile iki gol daha buldu. Diagne böylece hat-trick yapmış oldu.

Mücadelenin son anlarında Sylle Sow, attığı golle farkı 3'e indirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kasımpaşa, maçı 4-1 kazandı.

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