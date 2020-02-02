Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Kasımpaşa, ligde çıktığı son 9 maçta 8 mağlubiyet ve 1 galibiyet yaşadı. Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada puan elde edemeyen lacivert-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü karşısında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.
ANKARAGÜCÜ: 0 - KASIMPAŞA: 1 (7' Mame Thiam)
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Eryaman Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN Sports 1
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Pinto, Kulusic, Pazdan, Lobzhanidze, Kitsiou, Sedat, Scarione, Lukasik, Gerson, Orgill
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay
KASIMPAŞA: Fatih, Tırpan, Brecka, Meriah, Haddadi, Hadergjonaj, Tarkan, İlhan, Quaresma, Ndongala, Thiam
TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Çoker
Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliğe giden Kasımpaşa'da 6 futbolcu MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda kart cezalıları Haris Hajradinovic ve Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları süren Yusuf Erdoğan, Sadiku, David Pavelka ve Fode Koita müsabakada görev yapamayacak.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazanmıştı.
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