Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

KASIMPAŞA: 0 - ANTALYASPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Koray Gençerler

SAAT: 15.00

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, İlhan, Thiam

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

ANTALYASPOR: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego, Eren, Charles, Ufuk, Mukairu, Aatif, Serdar, Blanco

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

4 haftada 1 puan alan Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, puan cetvelinde son basamakta bulunuyor. İlk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Antalyaspor'un ise 5 puanı var.

Öte yandan Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti. Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti. Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 11 lig maçında 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

17. RANDEVU

İki takım bugüne kadar ligde 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar 10 galibiyet alırken, lacivert-beyazlılar ise 2 kez kazanan taraf oldu. 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.