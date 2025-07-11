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        Haberler Spor Transfer Kasımpaşa Attila Szalai'yi kadrosuna kattı! - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa Attila Szalai'yi kadrosuna kattı!

        Kasımpaşa bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Macar stoper Attila Szalai'yi kadrosuna kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:28
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        Attila Szalai, Kasımpaşa'da!
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        Kasımpaşa, TSG Hoffenheim'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai'yi 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

        Kasımpaşa'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Szalai’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

        Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai, Sarı-lacivertli formayla 117 maça çıktı. Fenerbahçe formasıyla 7 gol atan Szalai 4 de asist yaptı.

        Szalai2023-2024 sezonunun sonunda 12.3 milyon Euro bonservis ücreti ödenerek Fenerbahçe'den TSG Hoffenheim'a transfer oldu.

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